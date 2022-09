ha danneggiato il cancello di ingresso

Gli sono saltati i nervi quando dopo essere entrato con la propria macchina in una stradina interpoderale, in contrada Falconara, a Noto, è rimasto chiuso dentro.

Uscita sbarrata dal cancello

L’uscita era sbarrata da un cancello ed ormai esasperato lo ha danneggiato: un episodio accaduto il 3 agosto scorso ma gli agenti del commissariato di polizia di Noto, dopo la segnalazione della proprietaria di una villetta, hanno denunciato l’uomo, 39 anni, che deve rispondere di violenza privata e danneggiamento.

Le minacce alla proprietaria di una villetta

Secondo quanto emerso nelle indagini dei poliziotti, prima di quel danneggiamento, ci sarebbe stato un retroscena: in sostanza, la proprietaria di quella villetta, una donna di 45 anni, si era recata nella sua proprietà, per cui si accede grazie a quella stradina. L’accesso è protetto da un cancello condominiale, che, in quel momento, era aperto. Avrebbe provveduto a chiuderlo ma sarebbe stata minacciata da quell’uomo che l’avrebbe aggredita verbalmente, intimandole di lasciare il libero accesso altrimenti avrebbe spaccato tutto.

Le telecamere

La donna, impaurita, si è allontanata per evitare guai e qualche ora sarebbe ritornata insieme alla sorella per verificare che tutto fosse a posto, invece, si sono accorte che il cancello era stato danneggiato. I sospetti si sono posati sul 39enne e così è stata avviata un’indagine dalla polizia che, grazie alla visione delle immagini delle videosorveglianza, hanno identificato quell’uomo.