Un uomo di 50 anni Vito Adamo di Castellammare del Golfo (Trapani) è morto in ospedale a Siracusa dopo un intervento chirurgico di ernia alla colonna vertebrale eseguito in una clinica privata. La procura dopo la denuncia dei familiari della vittima, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. L’esame è stato eseguito oggi.

L’autopsia

I risultati medico-legali saranno depositate entro i prossimi 90 giorni. Intanto il corpo è stato restituito ai familiari e domani, nella chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo si terranno i funerali.

Adamo si era ricoverato in una clinica privata siracusana per un intervento per un’ernia alla colonna vertebrale. Il 28 ottobre, qualche giorno dopo l’intervento che sembra perfettamente riuscito, doveva essere dimesso. Ma in serata ha cominciato a sentirsi male, trasferito d’urgenza all’ospedale di Siracusa è morto poco dopo.

La tragedia di Lentini

Dagli esami si potrà capire cosa ha causato la morte della giovane Margaret Spada, 22 anni, che era partita serena da Lentini, accompagnata dal fidanzato, con l’intenzione di sottoporsi a un intervento al naso, affidandosi a medici della Capitale.

Margaret è morta però prima dell’intervento, subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale eseguita in un ambulatorio del centro medico estetico al quale si era rivolta. Trasportata in ospedale a nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita.

I carabinieri del Nas di Roma hanno sequestrano la documentazione e i farmaci utilizzati per somministrare l’anestesia locale. In corso le indagini di polizia giudiziaria all’interno dell’ambulatorio per cercare di capire se siano stati rispettati i protocolli ma anche a se l’anestesia sia stata effettuata da un professionista. La Procura ha disposto l’autopsia, prevista nelle prossime ore.

Le indagini

Le dinamiche successive all’operazione rimangono ancora poco chiare. Quello che è certo è che la notizia del suo peggioramento e della morte ha scosso profondamente la comunità lentinese, dove Margaret era molto conosciuta e amata.