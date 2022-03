i controlli della compagnia di augusta

Nel Siracusano, gli automobilisti non digeriscono la cintura di sicurezza. Eppure, sono passati molti anni da quando è scattato l’obbligo ma gli affezionati alla vecchia “regola” sono ancora tanti, stando ai report dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa sulle sanzioni inflitte. Si tratta di sanzioni limitate solo al territorio della Compagnia di Augusta, comprendente l’area da Melilli fino al cosiddetto Triangolo (Lentini, Francofonte e Carlentini), per cui il numero è molto più alto.

Le violazioni e le multe

Si tratta della violazione più ricorrente, a seguire ci sono la guida senza revisione o assicurazione. Nel complesso sono state emesse sanzioni per un importo di circa 3 mila euro, inoltre sono stati sottratti complessivamente 25 punti dalle patenti di guida, ritirati 3 documenti di circolazione e 3 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Eppure, le cinture di sicurezza sono il dispositivo di protezione più importante, poiché riducono il rischio che il conducente e i passeggeri urtino l’interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento di un impatto.

Secondo alcune ricerche svolte da ETSC, 4 italiani su 10 non utilizzano le cinture sicurezza, un dato significativo tenuto conto che la norma risale al 1988.

Controlli antidroga

Nel corso dell’attività di controllo, i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno segnalato in Prefettura un lentinese che, nella sua abitazione, conservava 2 grammi di marijuana occultati in a cucina; una ragazza di Priolo Gargallo trovata in possesso di circa 3 grammi di marjuana ed un melillese che, temendo di finire nei guai, si sarebbe liberato di una busta 5 grammi di marijuana poi recuperati dai militari.

Verifiche sulla movida

“L’Arma dei Carabinieri, oltre a vigilare le zone più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha controllato le arterie che conducono ai luoghi di intrattenimento più frequentati. Durante i servizi sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, 374 persone e 241 veicoli” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri.