bloccato a lentini dalla polizia

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno arrestato Salvatore Modica, 22 anni, per spaccio di droga.

Blitz in via Nisida

Il giovane, che come disposto dalla Procura di Siracusa si trova ai domiciliari, è stato bloccato a bordo della sua auto, in via Nisida, a Lentini, mentre era in compagnia di altre persone, legate, secondo gli inquirenti, agli ambienti della droga.

La coca negli slip

Non appena si sono presentati gli agenti, al comando del dirigente, Andrea Monaco, il 22enne, conosciuto alle forze dell’ordine, avrebbe manifestato un certo nervosismo, segno che avrebbe avuto qualcosa da nascondere. Si è scoperto che il giovane avrebbe occultato negli slip 12 dosi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione, dove la polizia ha rinvenuto un bilancino di precisione.

Udienza in Tribunale

Nelle prossime ore, il ragazzo sarà accompagnato al palazzo di giustizia di Siracusa per essere sottoposto all’interrogatorio in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. In quella circostanza, Modica potrà chiarire la sua posizione e difendersi dalle accuse mosse dalla polizia.