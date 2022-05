indagine della polizia di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Ortigia hanno arrestato per spaccio di droga un uomo di 32 anni, siracusano.

L’indagato, nonostante fosse ai domiciliari e con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, avrebbe avviato un’attività illegale, legata alla vendita di stupefacenti.

Il mercatino della droga

Gli inquirenti aveva avuto delle soffiate in relazione alla presenza di alcune persone, perlopiù gravitanti nel mondo della droga, in prossimità dell’abitazione del 32enne.

La perquisizione

E’ così scattata una perquisizione, al termine della quale gli agenti di polizia hanno rinvenuto 31,60 grammi di hashish, 21,25 grammi di cocaina, bilancini elettronici di precisione e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente, oltre a circa 3000 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato condotto in carcere.

Arresti per droga nel Palermitano

Sette chili di droga di ogni tipo fra l’auto e l’abitazione. E’ l’entità del sequestro effettuato dai Carabinieri dopo un controllo ad un posto di blocco al quale i controllati avrebbero reagito con veemenza

Due uomini e una donna bloccati

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bagheria hanno, dunque, arrestato due uomini di 27 e 23 anni e una donna di 28 anni, tutti residenti a Casteldaccia con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Arresti convalidati dal Gip di Termini Imerese

Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese. La droga sequestrata è stata portata per essere analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo.

Corriere con 10 kg preso a Messina

Trasportava dieci chili di droga di due diversi tipi ed era convinto di attraversare inosservato lo stretto di Messina

Corriere sorpreso dalla Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato 5,5 chili di marijuana e 5 di hashish, traendo in arresto un responsabile.