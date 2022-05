indagini dei carabinieri a vittoria

I carabinieri hanno arrestato un 21enne tunisino, disoccupato, irregolare, che aveva realizzato a Vittoria, un’attività di spaccio di droga.

Spaccio in piazza

In particolare, aveva trasformato una abitazione fatiscente, in contrada Berdia, in un piccolo deposito di hashish che, poi, avrebbe venduto in piazza Cavour, adiacente al vicolo Messina. Ne sono venuti a conoscenza i militari che hanno avviato le indagini e per incastrare quel giovane hanno compiuto dei controlli in borghese.

Aggressione ai carabinieri

Il giovane tunisino è stato sorpreso con 14 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecchette singole ed un’altra già inserita in una sigaretta occultati in un pacchetto di sigarette. L’indagato ha tentato di scappare e di sottrarsi al controllo e, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli con calci e pugni.

L’arresto

I militari, comunque, sono riuscito a immobilizzarlo: oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Occorrente per lo spaccio e soldi falsi

Al termine del controllo nell’abitazione del tunisino, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e due banconote da 50 euro contraffatte.

L’evasione del tunisino

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria che aveva già programmato l’udienza per direttissima, alla quale però non è stato possibile condurlo perché l’arrestato è evaso.

Cane fiuta droga nel Siracusano

I carabinieri di Canicattini Bagni e della Compagnia di Noto hanno arrestato un 28enne, canicattinese, trovato in possesso di droga durante una perquisizione domiciliare.

Il fiuto del cane

I militari hanno operato all’alba ed il cane Riley, con il suo fiuto, in un anfratto del terreno di pertinenza dell’abitazione del pregiudicato, ha segnalato la presenza di stupefacente che è stato rinvenuto dai militari.

Droga, soldi e bilancino

Si tratta di hashish e marijuana per complessivi duecento grammi. Durante le operazioni sono stati trovati anche un bilancino di precisione e il materiale occorrente per confezionare le dosi, nonché la somma di 525 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dello spaccio. Il giovane, come disposto dalla Procura, è ai domiciliari.