Negativi gli esiti tra aule e bagni del fiuto del cane “Ron”

Al lavoro il cane antidroga “Ron” in una scuola di Partanna, nel trapanese. Nessuna traccia di stupefacenti tra aule, bagni e corridoi. L’attività è stata espletata ieri all’interno dell’istituto tecnico commerciale “Dante Alighieri”, dove è entrato in azione il pastore tedesco addestrato dai carabinieri a ricercare stupefacenti, in servizio presso il nucleo cinofili di Villagrazia di Palermo. L’iniziativa è stata portata avanti nell’ambito dei costanti rapporti tra la stazione carabinieri e gli istituti scolastici, con lo svolgimento di un controllo a campione tra i banchi dell’istituto.

In attività dopo il suono della campanella

Poco dopo il suono della campanella, “Ron” ha passato in rassegna aule, bagni, uffici ed ambienti comuni, con un confortante esito negativo del controllo, che testimonia l’efficacia degli incontri con gli studenti e dell’attività preventiva che è stata espletata in questi anni dall’arma e dalla scuola stessa.

La sensibilizzazione

Tale iniziativa infatti, si aggiunge alle molteplici occasioni di contatto tra carabinieri e studenti delle scuole nell’ambito del progetto di diffusione della “Cultura della Legalità”, condotto dall’Arma partecipando a conferenze e promuovendo incontri formativi per contribuire al processo di formazione culturale ed umana dei futuri concittadini ed al fine di rendere la scuola un ambiente più sicuro per tutti.