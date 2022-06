restringimenti lungo la via del mare

Per la seconda settimana consecutiva sull’autostrada del mare, la Siracusa-Gela, si sono formate delle lunghissime code. Per tanti automobilisti, recarsi nelle spiagge della zona sud del Siracusano, tra cui Vendicari, San Lorenzo, Marzamemi e Portopalo, è stata una vera Odissea.

I restringimenti

Colpa dei restringimenti delle carreggiate per via dei lavori sulla strada, disposti dal Cas, le cui condizioni sono ammalorate da anni ma gli interventi in piena estate hanno di fatto intasato la Siracusa-Gela.

La rabbia degli automobilisti

“Ho impiegato tre ore per recarmi al mare” è lo sfogo di un automobilista che, sui social, ha pesantemente contestato la scelta di non programmare gli interventi. “Non capisco – spiega a BlogSicilia l’automobilista siracusano – perché non pianificare questi interventi in modo che in estate, quando si riversano in autostrada migliaia di veicoli, non ci siano fastidiosi rallentamenti”.

Code anche al rientro

Come per l’andata anche al ritorno non sono mancate le code. “Oltre due ore fermi in auto per tornare a casa e con i bambini stanchi, dopo una giornata al mare, è stato estenuante” attacca una madre che, insieme alla famiglia, è stata nella zona di Vendicari.

I percorsi alternativi

Chi sapeva già di questi lavori e non aveva alcuna intenzione di tuffarsi nelle code lungo la Siracusa-Gela, ha scelto dei percorsi alternativi. “Ho preferito percorrere la vecchia provinciale – commenta un altro automobilista – per evitare di imbattermi in code chilometriche. In effetti, è andato tutto bene ma è una inciviltà quanto sta accadendo, senza alcuna programmazione in merito ai lavori sulla Siracusa-Gela”.

I lavori per il completamento della Sr-Gela

Frattanto, il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha dato il via libera al finanziamento di 350 milioni di euro per il lotto 9 dell’autostrada Siracusa-Gela che legherà Modica e Scicli. Si tratta di risorse, sotto forma di anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.