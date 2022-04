ha rimediato 10 giorni di prognosi

Nuovo incidente sulla Siracusa-Gela dove un uomo di 58 anni, di Rosolini, ha perso il controllo del furgone. E’ finito contro il guard-rail e l’impatto gli ha procurato delle ferite, giudicate guaribili in 10 giorni, come emerso nel referto dei medici. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia stradale, per cui si tratterebbe di un incidente autonomo.

Il secondo incidente sulla Siracusa-Gela

Domenica scorsa è rimasta ferita una ragazzina di 15 anni vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Siracusa-Gela. A scontrarsi, per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, sono state due auto, un’Alfa Giulietta ed una Jeep Cheroke.

Ragazzina di 15 anni ferita

La quindicenne era a bordo della prima auto ed è stato necessario il trasferimento in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Auto in una scarpata a Siracusa

Si sarebbe potuto trasformare in tragedia un incidente avvenuto ieri in viale Paolo Orsi, nella zona di ingresso sud di Siracusa.

Per cause al vaglio della Polizia municipale, una macchina, con a bordo tre persone, tra cui 2 sorelle, è andata a sbattere contro una guard-rail per poi precipitare in fondo ad una scarpate. Le due donne sarebbero riuscite ad uscire con le proprie gambe, l’altro passeggero è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa.

Incidente mortale nel Siracusano

Nei giorni scorsi, un uomo di 60 anni, Emanuele Di Raimondo, è morto dopo un incidente avvenuto sulla Floridia-Solarino, nel Siracusano.

Corpo trovato sull’asfalto

La vittima, dalle informazioni in possesso agli agenti del commissariato di polizia di Priolo, che conducono le indagini, è stata trovata sull’asfalto, già priva di vita.

Incidente mortale nel Palermitano

Incidente mortale nelle ore scorse nella zona dello svincolo di Cinisi. Un uomo è morto e un altro è ferito in modo grave e sta per essere trasportato all’ospedale Civico. Altre due persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118