la difesa di un uomo di 32 anni di siracusa

Ha detto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che la coltivazione di droga, trovata nella sua casa dalla polizia, gli sarebbe servita per il consumo personale.

Uso per scopo terapeutico

Avendo anche dei problemi di insonnia, l’erba prodotta artigianalmente avrebbe avuto uno scopo terapeutico.

La serra in stanza

Questa la difesa dell’uomo di 32 anni di Siracusa, assistito dall’avvocato David Buscemi, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti di polizia, che, al termine di una perquisizione, hanno scovato in una stanza dell’appartamento dell’indagato una vera serra, con tanto di impianto di aerazione e idoneo rivestimento.

Il sequestro

In quell’occasione, gli investigatori hanno sequestrato 4 piante di erba, barattoli con altri 100 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. La polizia, prima di procedere al blitz nell’abitazione del presunto coltivatore, aveva avuto delle precise informazioni sul suo conto.

“Non spaccio droga”

Il trentaduenne, nel corso del suo interrogatorio al secondo piano del palazzo di giustizia di Siracusa, ha rigettato la tesi che quella coltivazione fosse finalizzata allo spaccio. Ha dichiarato, inoltre, che non avrebbe bisogno di soldi, in quanto ha un lavoro, per cui il denaro per condurre la sua vita ce l’ha.

Le date sui barattoli

In merito al ritrovamento delle date scritte sui barattoli, secondo quanto fornito dall’indagato, servivano ad indicare il giorno di raccolta così da sapere che tipo di marijuana stesse fumando.

In libertà

Al termine dell’udienza, il pm della Procura di Siracusa, Andrea Palmieri, ha sollecitato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, gli arresti domiciliari ma il gip ha adottato una misura cautelare più lieve: obbligo di dimora nel Comune di residenza ed obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Di fatto, il 32enne è tornato in libertà ma dovrà affrontare un procedimento giudiziario in merito al ritrovamento di droga nella sua abitazione.