Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, chiede che venga girato l’ultimo racconto di Camilleri

Il timore è che la produzione abbia abbandonato il Commissario Montalbano

La serie televisiva, secondo il sindaco, rappresenta una occasione di lavoro per la Sicilia

Il timore, neanche tanto infondato, è che non ci siano più nuovi episodi del Commissario Montalbano, la serie televisiva della Rai, tratta dai racconti di Andrea Camilleri. Da un lato la morte dello scrittore e del regista Alberto Sironi, dall’altra l’emergenza sanitaria, potrebbero aver spinto la produzione a mettere da parte la realizzazione dell’ultimo lavoro di Camilleri. Un rischio paventato dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, per il quale la serie televisiva rappresenta non solo un veicolo di immagine per la Sicilia ma anche un’occasione di lavoro, in quanto le riprese consentono di muovere l’economia locale.

L’ultimo racconto di Camilleri

“Riccardino, l’ultimo romanzo noir, quanto meno nella sua revisione finale, del maestro Camilleri deve rappresentare l’ultimo atteso omaggio ad un gigante della letteratura mondiale, nostro conterraneo” dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, per il quale “il Sud Est siciliano, Il Val di Noto, non può assistere inerme a questa “indecisione” generale e deve farsi promotore e protagonista di questo grande atto d’amore per il maestro, per la Sicilia e per milioni di ammiratori ed estimatori di storie ed intrecci tutti siciliani che si sviluppano tra i nostri palazzi, le nostre vie e i nostri monumenti”.

Appello a Zingaretti

Il sindaco di Noto ha lanciato un appello all’attore e regista, Luca Zingaretti. “Luca Zingaretti e la Palomar, dell’amico Carlo Degli Esposti, devono – dice il sindaco di Noto, Bonfanti – trovare in noi amministratori del Sud Est tutta la disponibilità e l’entusiasmo per rendere possibile questo significativo e irrinunciabile gesto d’amore e di riconoscenza della nostra terra. Sono convinto che la Regione Siciliana, con in testa il nostro Presidente Nello Musumeci, innamorato della cultura e della Sicilia, sarà della partita. Nessun protagonismo ma condivisione e spirito di squadra, con la stessa tenacia e determinazione che il Commissario Montalbano ha sempre evidenziato nelle sue risolutive indagini”.

Gli albergatori con il sindaco

Noi albergatori Siracusa si unisce all’appello del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, affinché venga realizzato l’ultimo episodio della fortunata serie televisiva Il commissario Montalbano. “La classe politica e imprenditoriale – dice Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa – deve unirsi in una sola voce per non lasciarsi sfuggire la straordinaria occasione di rendere ancora una volta il nostro territorio location di uno degli episodi partoriti dalla penna di Andrea Camilleri. Il turismo di quest’angolo di Sicilia deve molto a questa serie e l’augurio – conclude Rosano – è che la nostra provincia possa ancora una volta ospitare le riprese del commissario Montalbano”.