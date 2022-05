in occasione dell'infiorata

Si è tenuto ieri sera a Noto il concerto della Fanfara del 12° Reggimento carabinieri Sicilia. Si tratta di un evento nell’ambito delle manifestazioni della Primavera barocca e della 43esima edizione dell’Infiorata. Lo spettacolo era aperto a tutta la cittadinanza, con un programma musicale che ha spaziato da brani di opere di noti musicisti e compositori, quali Verdi e Morricone alla riproposizione di un medley dei Pooh.

L’esibizione davanti a 2 mila persone

Il concerto eseguito dai 30 componenti agli ordini del maestro Luogotenente Paolo Mario Sena, si è concluso con la Fedelissima, la famosa marcia d’ordinanza dei Carabinieri, e con l’Inno Nazionale Italiano. Gli oltre 2000 presenti hanno lungamente applaudito l’esibizione. L’ultima presenza della Fanfara dei Carabinieri a Noto risale al 18 settembre 2021, in quell’occasione, un concerto fu tenuto per l’istituzione della locale Sezione A.N.C.

Cittadinanza onoraria al comandante dei carabinieri Sicilia

Tra le altre iniziative promosse dalla amministrazione comunale, all’interno della sala consiliare di Palazzo Ducezio, il Sindaco di Noto ha consegnato al Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione carabinieri Sicilia, la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: “Per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrato in favore dello Stato e delle sue Istituzioni ispirati a valori quali onestà, impegno sociale e civile, per la costante presenza e sostegno a favore degli Enti Locali nell’affrontare delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio non solo netino, ma della Sicilia tutta, per la difesa e la sicurezza dei cittadini e del bene comune”.

Lo stand dei carabinieri all’Infiorata

Particolare interesse ha suscitato lo stand che l’Arma dei Carabinieri ha realizzato in quella Piazza ai Caduti con l’esposizione statica di mezzi d’istituto e di cimeli provenienti dalla “Sala della Memoria” del Comando Legione Carabinieri Sicilia di Palermo nonché dalla composizione floreale raffigurante lo Stemma Araldico dell’Arma, realizzato da abili infioratori della zona.