Ad esibirsi la fanfara del 12° reggimento carabinieri

Ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, si è tenuto il “Concerto della Legalità” eseguito dalla fanfara del 12° reggimento carabinieri Sicilia, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Il repertorio di marce militari e di brani musicali, tra i più amati dal pubblico, ha riscosso successo e applausi a scena aperta.

Ospiti di eccezione

La serata, aperta dai saluti del comandante interregionale carabinieri Culqualber, generale di corpo d’armata Gianfranco Cavallo, ha visto l’intervento del presidente della corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione fra le istituzioni e la società civile.

Evento collegato al campionato magistrati

L’evento è collegato all’8° campionato nazionale di “calcio a 8” per magistrati italiani, che si sta svolgendo a Palermo e vede impegnate 15 squadre provenienti da tutte le regioni italiane fino al 1° novembre. L’ultima edizione del torneo si era svolta nel 2019, prima dello stop imposto dalla grave crisi pandemica.

La manifestazione di calcio

Toghe in campo per l’VIII campionato nazionale magistrati di calcio ad 8 che è in corso a Palermo e si disputerà sino all’1 novembre. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi nella sede del Coni a Palermo a cui hanno preso parte l’ex magistrato Raimondo Cerami, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Canzone, il rappresentante dell’associazione nazionale magistrati Giulio Corsini e il presidente della corte d’appello di Palermo Matteo Frasca. Ad ospitare la kermesse sportiva organizzata dall’associazione nazionale magistrati gli impianti della Polisportiva Calcio Sicilia in via La Loggia 14.

Squadre da ogni parte d’Italia

Partecipano le squadre dei distretti giudiziari di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Emilia, Marche, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Puglia, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino. Circa 300 magistrati che si sfidano in gironi con 60 partite da 50 minuti l’una. “Particolare attenzione in questa edizione è stata rivolta all’aspetto sanitario – ha detto Raimondo Cerami –. Chi partecipa al torneo e gli accompagnatori devono avere tutti il green pass. Abbiamo voluto un gruppo di sanitari per eseguire i tamponi in caso di necessità. Nulla è stato lasciato al caso in tempo di pandemia abbiamo considerato ogni aspetto. Nei pressi dei compi di gioco è prevista anche un’ambulanza con personale sanitario e un defibrillatore”.