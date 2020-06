Sconfitto l'ex sindaco di Rosolini

Il congresso provinciale del Pd di Siracusa ha decretato il successo di Salvo Adorno, docente siracusano, che con 602 voti ha sconfitto l’altro candidato alla corsa per la segretaria provinciale, Giovanni Giuca, avvocato, ex sindaco di Rosolini, che ha ottenuto 470 preferenze. Una vittoria netta della cosiddetta componente siracusana, quella che da sempre, ha in mano il partito, contro i “ribelli” della provincia, ma il Pd, nel corso di quest’ultimo anno ha perso pezzi importanti, a cominciare dall’ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, renziano della prima ora, che ha deciso di seguire l’ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva. Con Renzi è poi confluito Giovanni Cafeo, eletto alla Regionali del 2017 nelle liste del Pd, sconfiggendo Bruno Marziano, che era assessore regionale uscente, ma rimasto dentro il Pd ed “elettore” di Salvo Adorno, insieme a tutta la sua cordata, che ha perso l’ex sindaco di Lentini, Salvatore Raiti, deceduto il mese scorso. Il Pd ha però smarrito altri pezzi, come l’attuale sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, nonché capo di Gabinetto del sindaco di Siracusa. Giansiracusa ha seguito il primo cittadino del capoluogo, Francesco Italia, nel movimento di Carlo Calenda, a cui ha aderito anche un altro esponente del Pd, Massimo Carrubba, ex sindaco di Augusta, recentemente assolto in via definitiva da un processo per mafia, a seguito di una inchiesta che aveva determinato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Augusta.

La componente provinciale del Pd, quella che fa capo a Giuca, aveva il sostegno di due nuovi grandi elettori del Pd, Gaetano Cutrufo, imprenditore ed ex presidente del Siracusa calcio che aveva tentato la corsa alle regionali del 2017 in una lista a sostegno di Fabrizio Micari, e Mario Bonomo, ex deputato regionale. Entrambi, nella giunta del sindaco di Siracusa, hanno un proprio rappresentante, l’assessore all’Urbanistica Maura Fontana, architetto ed operatrice turistica ma il nuovo assetto del Pd potrebbe cambiare i rapporti di forza sia nell’amministrazione siracusana sia nelle altre del Siracusano a guida centrosinistra. E poi anche nel Siracusano si andrà a votare ad ottobre: le elezioni si terranno a Floridia e ad Augusta.