Consigliera decaduta, il Tribunale accoglie il suo ricorso e torna in aula

Ondate di calore intense a Catania e Palermo con 40 gradi, rischio incendi alto in quattro province

Non accennano ad esaurirsi le ondate di calore ed il rischio incendi in Sicilia in quattro province. Anche per i prossimi giorni, infatti, l’afa continuerà ad essere protagonista nell’isola. Per il 3 agosto bollino rosso a Catania con 39 gradi percepiti. Arancione a Palermo con 37 gradi. Pi..