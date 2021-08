l'allarme della confcommercio di siracusa

Dati preoccupanti sul numero dei vaccinati nel Siracusano

La provincia è ultima nella classifica siciliana

Vertice all’Asp per invertire la tendenza

Incontro con la Confcommercio

“La provincia di Siracusa è ultima in Sicilia per numero di vaccinati”. Lo afferma a BlogSicilia Francesco Alfieri, direttore della Confcommercio Siracusa che ha partecipato ad un vertice con la direzione dell’Asp di Siracusa, allo scopo di trovare delle iniziative per invertire la tendenza.

Due giornate dedicate ai vaccini

Per l’occasione, saranno, nelle prossime ore, indette delle giornate per la vaccinazione dei commercianti e dei dipendenti delle attività economiche: la prima, nella giornata di lunedì, in mattinata, la seconda, il mercoledì pomeriggio.

“Vaccinarsi, altrimenti rischiamo di chiudere”

La Confcommercio Siracusa è piuttosto preoccupata per i bassi numeri della campagna di vaccinazione. “Il vaccino – dice a BlogSicilia il direttore della Confcommercio Siracusa, Francesco Alfieri, – è lo strumento in grado di proteggerci dal Covid19 e le notizie sulla situazione nel Siracusano non sono certamente confortanti. Perché, è abbastanza chiaro che, in caso di esplosione dei contagi, il rischio di chiusure è abbastanza concreto, dunque, dobbiamo rimboccarsi le maniche ed invertire il trend negativo”.

Il caso Rosolini

La situazione sui malati di Covid19 è preoccupante a Rosolini, Comune agricolo del Siracusano che, in passato, è stato in zona rossa. I numeri, aggiornati al 2 di agosto, dicono che i positivi sono 143, a fronte di una popolazione appena sopra i 20 mila abitanti. Secondo l’ex sindaco, Giuseppe Incatasciato, alla base del cluster delle feste private, tra cui un ricevimento nuziale.

I dati sulla vaccinazione nel Siracusano

Secondo quanto riportato dal sito il Corriere elorino, solo il 27,40% della popolazione di Rosolini ha provveduto a sottoporsi alla prima dose del vaccino. Ecco la situazione in tutto il Siracusano.

Buscemi: 67,77% (673 abitanti su 993 – 63,65% con seconda dose); Cassaro: 59,19% (441 abitanti su 745 – 55,03% con seconda dose); Palazzolo: 57,91% (4.874 abitanti su 8.416 – 49,69% con seconda dose); Sortino: 56,01% (4.700 abitanti su 8.391 – 49,39% con seconda dose); Buccheri: 53,56% (1.000 abitanti su 1.867 – 48,31% con seconda dose); Pachino: 50,84% (11.062 abitanti su 21.758 – 43,61% con seconda dose); Canicattini Bagni: 50,36% (3.393 su 6.737 – 44,65% con seconda dose); Siracusa: 49,64% (59.105 su 119.056 – 42,40% con seconda dose); Avola: 49,14% (15.069 su 30.667 – 38,14% con seconda dose); Portopalo: 47,81% (1.819 su 3.805 – 42% con seconda dose); Augusta: 47,63% (16.506 su 34.657 – 39,49% con seconda dose); Melilli: 47,49% (6.341 su 13.353 – 38,59% con seconda dose); Floridia: 47,35% (10.114 su 21.359 – 38,52% con seconda dose); Priolo: 47,17% (5.465 su 11.585 – 49,69% con seconda dose); Ferla: 47,16% (1.128 su 2.392 – 40,43% con seconda dose); Carlentini: 47,15% (7.954 su 16.870 – 38,66% con seconda dose); Lentini: 46,43% (10.369 su 22.332 – 37,72% con seconda dose);Solarino: 45,35% (3.503 su 7.725 – 37,95% con seconda dose); Noto: 43,50% (10.307 su 23.694 – 34,19% con seconda dose); Francofonte: 35,03% (4.271 su 12.192 – 28,42% con seconda dose); Rosolini: 27,40% (5.685 su 20.750 – 23,16% con seconda dose).