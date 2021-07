solo per il prossimo fine settimana

Un centro commerciale di Avola ospiterà la campagna di vaccinazione

Ci si potrà recare nel prossimo fine settimana dalle 9 alle 21

Vaccino disponibile per le persone dai 12 anni in su

Un altro centro commerciale del Siracusano ospiterà la campagna di vaccinazione. L’Asp ha predisposto al Giardino di Avola un punto per le somministrazioni delle dosi Pfizer nei confronti di tutte le persone, a partire dai 12 anni in su. Ci si potrà recare nell’ipermercato nel prossimo fine settimana, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, dalle 9 alle 21, come disposto dall’azienda sanitaria, che, per l’iniziativa ha collaborato con il direttore del Centro commerciale, Andrea Tinè, con la Croce rossa italiana e la Confraternita Misericordia del Comune di Avola.

Il personale

“Sul posto sarà operativo – fanno sapere dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa – personale medico, infermieristico, tecnico- amministrativo, psicologi e operatori dell’Urp che gestiranno l’accoglienza assieme ai volontari della Croce Rossa Italiana comunale di Avola. Il punto vaccinale sarà supportato da un’unità mobile del Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I e da una autoambulanza messa a disposizione dalla Confraternita Misericordia di Avola”.

Hub a Melilli

Sarà inaugurato sabato alle 9 il nuovo centro vaccinale a Villasmundo, frazione di Melilli, nel Siracusano. I locali si trovano in via Leonardo Sciascia e come disposto dall’Asp in accordo con il Comune di Melilli sarà per tutti possibile sottoporsi ai vaccini dalle 9 alle 14, senza prenotazione.

Open day fino al 3 agosto

La direzione dell’Asp di Siracusa rende noto che fino al 3 agosto proseguiranno gli “Open Days” per tutta la popolazione dai 12 anni in su. ” Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione presso – fanno sapere dall’Asp di Siracusa – tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo dell’iniziativa, che si affianca alle tante altre avviate dalle Asp e dai commissari per l’emergenza Covid, è immunizzare quanti più cittadini possibile e contrastare le “varianti virali” su tutto il territorio regionale”.