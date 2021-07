sarà inaugurato sabato

Sarà inaugurato sabato alle 9 il nuovo centro vaccinale a Villasmundo, frazione di Melilli, nel Siracusano. I locali si trovano in via Leonardo Sciascia e come disposto dall’Asp in accordo con il Comune di Melilli sarà per tutti possibile sottoporsi ai vaccini dalle 9 alle 14, senza prenotazione.

“Corsa al vaccino”

“Una nuova struttura per implementare la vaccinazione e consentire ai cittadini di Villasmundo di potersi vaccinare senza allontanarsi troppo da casa- dice il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta Rinnovo il mio invito a vaccinarsi ed a farlo al più presto. Ritengo essenziale che ogni cittadino senta suo il dovere di tutelare sé stesso e chi gli sta vicino e, allo stesso tempo, di concorrere a proteggere anche il buon andamento della nostra economia a cui la città deve il suo benessere”.

Open day fino al 3 agosto

La direzione dell’Asp di Siracusa rende noto che fino al 3 agosto proseguiranno gli “Open Days” per tutta la popolazione dai 12 anni in su. ” Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione presso – fanno sapere dall’Asp di Siracusa – tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo dell’iniziativa, che si affianca alle tante altre avviate dalle Asp e dai commissari per l’emergenza Covid, è immunizzare quanti più cittadini possibile e contrastare le “varianti virali” su tutto il territorio regionale”.

Lavoratori agricoli

Gli operatori del settore agricolo, a partire da questa settimana, troveranno negli Hub vaccinali di Siracusa e Portopalo e nel Centro vaccinale di Carlentini una corsia preferenziale ed uno sportello a loro dedicato per sottoporsi alla vaccinazione anticovid.

Orari di vaccinazione

Gli operatori di settore agricolo potranno vaccinarsi senza prenotazione e con corsia preferenziale all’Hub di Siracusa tutti i sabato dalle ore 16 alle ore 20; all’Hub vaccinale di Portopalo sempre tutti i sabato dalle ore 8 alle ore 14 e al Centro vaccinale di Carlentini il giovedì dalle ore 15 alle ore 18.