Campagna di vaccinazione per i lavoratori agricoli

Dosi negli Hub di Siracusa, Portopalo e Carlentini

Gli operatori del settore agricolo, a partire da questa settimana, troveranno negli Hub vaccinali di Siracusa e Portopalo e nel Centro vaccinale di Carlentini una corsia preferenziale ed uno sportello a loro dedicato per sottoporsi alla vaccinazione anticovid.

L’iniziativa è frutto della collaborazione offerta dalle organizzazioni provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Confcooperative all’Asp di Siracusa nell’ambito delle campagne di prossimità realizzate dall’Azienda e promosse dall’Assessorato regionale della Salute per incrementare al più presto le percentuali di adesione della popolazione alla vaccinazione.

Orari di vaccinazione

Gli operatori di settore agricolo potranno vaccinarsi senza prenotazione e con corsia preferenziale all’Hub di Siracusa tutti i sabato dalle ore 16 alle ore 20; all’Hub vaccinale di Portopalo sempre tutti i sabato dalle ore 8 alle ore 14 e al Centro vaccinale di Carlentini il giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

L’incontro

Il progetto si è concretizzato nel corso di un incontro presieduto dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra al quale hanno partecipato il direttore degli Affari Generali Lavinia Lo Curzio, il coordinatore provinciale della Rete civica della salute Andrea Romano e i presidenti, vice presidenti e direttori delle tre organizzazioni provinciali di categoria.

Le associazioni

Presenti per Coldiretti la presidente Alessandra Campisi e il vice presidente Pietro Castellino, per Confcooperative il presidente Enzo Rindinella e il direttore Emanuele Lo Presti, per Confagricoltura il direttore Antonio Giuffrida e il vice presidente Pippo Campisi. Coldiretti, Confagricoltura e Confcooperative hanno assicurato l’avvio immediato di un’opera di sensibilizzazione tra gli operatori del settore che non si sono ancora vaccinati.

Covid19 in Sicilia

Sono 457 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.395 tamponi processati nell’isola. L’incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 7,1%. L’isola oggi è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Lazio ed Emilia Romagna.