nel locale della guardia medica

Dopo la riapertura della Guardia medica a Pachino, tocca anche ai locali del consultorio femminile. Ne dà notizia l’Asp di Siracusa, che, a seguito del protocollo di intesa tra l’assessorato regionale alla Salute e le organizzazioni sindacali dei medici, è riuscita a reclutare medici per tornare ad offrire dei servizi essenziali all’utenza, che ne era rimasta sprovvista per mesi.

I medici

Determinante, secondo quanto riferito dal direttore generale dell’azienda sanitaria, Salvatore Lucio Ficarra la disponibilità del Distretto sanitario di Noto, dei medici di Medicina generale di Pachino, Portopalo e degli altri ambiti aziendali.

Il consultorio

Il Consultorio si trova al piano terra della struttura di Contrada Cozzi, quella che ospita la Guardia medica, “in locali più idonei all’accoglienza ed alla tutela della privacy delle assistite; organizzativi, con l’arrivo di una nuova ostetrica

ed il collegamento funzionale con la ginecologa ambulatoriale che opera già nel Poliambulatorio di Pachino e con le altre professioni consultoriali operanti nel distretto, psicologi ed assistenti sociali” spiega Ficarra.

“Siamo soddisfatti per aver potuto aggiungere, con il contributo – aggiunge il direttore dell’Asp di Siracusa – di tutti e senza non poche difficoltà, un ulteriore tassello al rispetto degli impegni che abbiamo assunto con la cittadinanza della zona sud per rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni sanitari espressi dal territorio”.

Ospedale di comunità a Pachino

Pachino è tra i cinque Comuni del Siracusano che avrà un ospedale di comunità, come previsto nel piano infrastrutturale della sanità con i fondi del PNRR. Gli altri saranno allocati a Noto, Siracusa, Lentini, Avola e Palazzolo Acreide.

Le altre strutture previste dal PNRR

Inoltre, ci saranno 12 case di comunità, ad Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo, Rosolini e due a Siracusa. Infine 4 centrali operative territoriali dislocate al Muscatello di Augusta, al Pta di Lentini, al Trigona di Noto e all’ex Onp di Siracusa.