secondo i tecnici mancano le coperture alle spese

Conti del Comune di Avola non in ordine

I Revisori hanno espresso parere sfavorevole al Bilancio di previsione

Secondo i tecnici, mancano le coperture economiche

Il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Avola, ente in pre dissesto, non ha superato l’esame dei Revisori dei Conti, chiamati ad esprimersi sulla sostenibilità della manovra economica. Il parere è stato emesso da Salvatore Licciardi, Filippo Lipari e Orazio Maria Di Bartolo che, nelle loro conclusioni, invitano “il Consiglio comunale ad adottare le misure correttive”.

“Coperture non sufficienti”

Il giudizio espresso dai Revisori non lascia spazio ad interpretazioni, come emerge nel documento che evidenzia la mancanza di coperture per sopperire alle uscite. “Le previsioni delle entrate – si legge nel dispositivo dei Revisori – non sono sufficienti a coprire le spese”.

“Equilibrio di bilancio non rispettato”

Nelle conclusioni, sono indicate dagli esperti di contabilità amministrativa altre criticità. “Le previsioni delle spese non trovano adeguata copertura”, ed ancora, ” l’avanzo di amministrazione non vincolato di 300 mila euro non può essere utilizzato, come previsto dall’articolo 187 c.3 bis, in caso di anticipazioni di tesoreria”. Ed infine, “l’equilibrio di bilancio non viene rispettato”.

L’utilizzo dell’avanzo

Secondo quanto scrivono i Revisori, ” in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio dell’avanzo, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di previsione” si legge nella relazione dell’Organo dei revisione, composto dai 3 professionisti.

Le lacune del Comune

Leggendo le carte del Bilancio, gli stessi Revisori hanno ravvisato che “l’ente non ha provveduto a determinare l’avanzo presunto, aggiornato con i dati della situazione – si legge nella relazione dei Revisori dei conti – dei conti alla data del Bilancio di previsione ma si è limitato a riportare il risultato di amministrazione, come da Rendiconto al 31.12.2020 che evidenzia avanzo libero per 1.423.836,80 euro”.