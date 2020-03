Violazioni al decreto

Non si arrestano i controlli anti coronavirus nel Siracusano ed anche nella giornata di ieri gli agenti di polizia hanno perlustrato le strade del capoluogo e quelle degli altri Comuni della provincia. Ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, gli inquirenti hanno scoperto che dentro un circolo di pescatori c’erano delle persone, in violazione al decreto della Presidenza del Consiglio.

Sarebbero quasi cascati dalle nuvole, avrebbero sottovalutato quella disposizione che dispone una distanza di circa un metro tra una persona ed un’altra per evitare il rischio di contagio da Covid-19. Gli agenti di polizia li hanno invitati ad andarsene, per cui è stata abbassata la saracinesca del circolo di Ortigia. A Siracusa, nel complesso, sono stati 11 i denunciati per violazioni delle norme anti coronavirus.

“Nel solo capoluogo gli agenti delle Volanti hanno denunciato 11 persone sorprese in strada senza un giustificato motivo. In tutta la provincia la Polizia di Stato ha denunciato complessivamente, per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità 22 persone” spiegano dal palazzo della Questura.

Il questore Gabriella Ioppolo, ha lanciato un monito. “Ricordiamo a tutti che rimanere in casa è un obbligo e che si può uscire solamente per i motivi previsti dai decreti per il contenimento sanitario, ovvero lavoro, salute o altri documentati e non differibili motivi”.