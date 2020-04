Un arresto per droga

Aveva aperto la sua paninoteca, ad Avola, perché non avrebbe potuto più di starsene a casa senza guadagnare soldi. E così il titolare dell’attività commerciale, dopo essere uscito di casa, si è recato con la sua macchina nel suo posto di lavoro ed in poco tempo sono arrivati i primi clienti. Ognuno di loro aveva già addentato il proprio panino e bevuto, chi birra, altri bevande non alcoliche, ma erano tutti in uno spazio ristretto e quando hanno visto arrivare i carabinieri il cibo gli è andato di traverso. Sono stati tutti quanti sanzionati per non aver rispettato le distanze di sicurezza così come il titolare, che non avrebbe potuto aprire la sua paninoteca per cui è stata chiusa. “Oltre alle sanzioni elevate, è stata avanzata alla Prefettura di Siracusa proposta di sanzione accessoria di sospensione dell’attività commerciale, che se sarà irrogata decorrerà dalla fine del lockdown” fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Siracusa, due individui sono stati sorpresi mentre si aggiravano in una nota piazza di spaccio, verosimilmente alla ricerca di sostanze stupefacenti per uso personale; a Noto fra i diversi soggetti che sono stati controllati e sanzionati mentre si trovavano a passeggio per le vie cittadine senza una giustificata motivazione, è spiccato il caso di un anziano che ha tentato di giustificarsi dicendo di essere andato alla ricerca di informazioni in ospedale, pur avendolo trovato chiuso”.

Arresto per droga

Trasportava mezzo chilo di cocaina Concetto Serra, 42 anni, disoccupato con precedenti penali, sorpreso dai carabinieri mentre trasportava un ingente quantitativo di droga in macchina. L’uomo, fermato all’ingresso di Siracusa, in viale Scala Greca, è stato sottoposto ad una perquisizione, che è stata estesa anche alla vettura che conduceva, una Fiat Panda: sotto un sedile è stato rinvenuta una busta di plastica contenente oltre 500 grammi di cocaina. Serra è stato arrestato e condotto nel carcere di piazza Lanza, a Catania.