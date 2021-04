la donna è tornata in libertà

Operazione antidroga dei carabinieri

Arrestata coppia di corrieri che percepiva reddito di cittadinanza

Sequestrati due panetti di hashish

La donna è stata scagionata dal compagno

Un arresto per detenzione di armi a Pachino

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Salvatore Vasile, 47 anni, e Lucia Ranno, 25 anni, percettori del reddito di cittadinanza, che, nel corso di un controllo, sono stati trovati in possesso di due panetti di hashish per un peso di 200 grammi.

Durante l’udienza di convalida della misura cautelare, che si è tenuta nei giorni scorsi, al palazzo di giustizia di Siracusa, l’uomo si è addossato tutte le responsabilità in merito al possesso di quel pacco di droga, scagionando la donna, che, come disposto dal giudice è tornata in libertà mentre l’indagato è ai domiciliari.

La droga sotto un sedile

La coppia si trovava a bordo di una macchina che è incappata in un posto di controllo dei carabinieri, i quali hanno notato un certo nervosismo da parte dei due. A quel punto, il sospetto che nascondessero qualcosa era abbastanza evidente, per cui è scattata la perquisizione. Sotto uno dei sedili dell’auto, sono stati trovati i 2 panetti di hashish che sono stati sottoposti a sequestro. Il giudice, secondo quanto sostenuto dai militari del comando provinciale di Siracusa, dovrà valutare se revocare il sussidio per entrambi.

Pistola in freezer

I carabinieri di Pachino, nell’ambito di una indagine per traffico di armi, hanno arrestato Giuseppe Bottaro, 36 anni, siracusano ma residente a Pachino, perché trovato in possesso di una pistola calibro 7,62 con 4 cartucce che nascondeva nel freezer della sua abitazione.

Rubata in Francia

Gli accertamenti, attraverso la consultazione delle banche dati delle forze di polizia internazionali hanno permesso di scoprire che l’arma risultava rubata in Francia. Bottaro è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto, come disposto dalla Procura, ai domiciliari mentre la pistola è stata invece sequestrata e nei prossimi giorni sarà consegnata alle autorità transalpine.