Emergenza Covid-19

Ci sono pure alcuni poliziotti in servizio alla Questura di Siracusa in coda, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati dopo aver avvertito alcuni sintomi. Una situazione piuttosto preoccupante, che è stata denunciata dal Siulp, un sindacato di polizia. “Dopo gli operatori sanitari, che sono i veri eroi di questa guerra al virus, i poliziotti sono quelli che stanno – spiega il segretario provinciale del Siulp Siracusa, Tommaso Bellavia – soffrendo di più le mancanze di strumenti e di organizzazione. Da oltre 10 giorni stiamo aspettando i risultati di alcuni tamponi effettuati a poliziotti. Spero che la politica reagisca ed in fretta, colmando quel gap organizzativo che ancora contraddistingue questa emergenza sanitaria”.

Quello dei tamponi è un problema abbastanza esteso e nel corso di queste ultime settimane sono emersi casi abbastanza clamorosi, come quello dell’uomo di 36 anni, residente a Siracusa ed originario di Messina, che ha dovuto compiere ben 4 test. Ma c’è anche la vicenda che ha interessato i dipendenti della Sovrintendenza di Siracusa, anch’essi in attesa dei tamponi nonostante il focolaio esploso che ha causato la morte del direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto e della sua collaboratrice.

Il segretario provinciale del Siulp di Siracusa denuncia anche la carenza cronica di dispositivi di protezione per gli agenti di polizia. “Le scorte a disposizione dell’Ufficio sanitario della Questura – spiega Tommaso Bellavia, segretario provinciale del Siulp Siracusa – sono quasi del tutto terminate e, forse, nella giornata di giovedì prossimo arriveranno pochissime altre mascherine, assolutamente insufficienti al fabbisogno degli operatori di Polizia di questa provincia. Ci chiediamo quanto dobbiamo ancora pagare in termini di sacrifici l’endemica carenza di mezzi e di risorse causata da una politica dei tagli messa in atto dai governi nazionali di tutti i colori politici. Abbiamo visto arrivare in Sicilia grossi quantitativi di mascherine di cui, al momento, non abbiamo notizia.”