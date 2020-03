L’azienda sanitaria di Siracusa, che aveva annunciato il via libera ad un laboratorio per l’analisi dei tamponi all’ospedale Umberto I di Siracusa ed il bando per coinvolgere strutture private, ha comunicato che la Regione ha accorciato i tempi.

“Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica – spiega la direzione generale dell’Asp di Siracusa– dell’emergenza coronavirus, l’assessorato regionale della Salute ha autorizzato l’Asp di Siracusa ad attivare il laboratorio analisi dell’ospedale Umberto primo di Siracusa per l’esame dei tamponi ed ha accreditato anche un laboratorio analisi privato del territorio”.

“La possibilità di provvedere in loco consentirà all’Azienda di ottenere i risultati in tempi celeri. Le attività di laboratorio – fanno sapere dall’Asp di Siracusa- saranno espletate secondo le procedure previste dalle linee guida nazionali e, in caso di esiti positivi e/o dubbi, il campione sarà spedito per la verifica di secondo livello presso i laboratori di riferimento regionale”.