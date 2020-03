Somministrato il farmaco per l’artrite

“Sei pazienti sono stati dimessi dal reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa perché guariti clinicamente dal covid 19, 2 guariti anche sierologicamente, trattati con Tocilizumab il farmaco per l’artrite reumatoide secondo il protocollo disposto dall’sssessorato regionale della Salute, ed hanno fatto rientro a casa”

A svelarlo è stato il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

“Occorre stare a casa e avere fiducia nel grande – ha detto Ficarra – impegno straordinario di tutti, operatori della sanità e di ogni istituzione. Il momento è straordinario, occorre evitare allarmismi e seguire tutte le disposizioni ministeriali e assessoriali. E ne usciremo. Un ringraziamento sentito ai giornalisti che, nell’adempimento della loro professione, nella stragrande maggioranza, stanno facendo un ottimo lavoro di informazione mettendo in primo piano pacatezza, prudenza e soprattutto rispetto dell’identità e degli stati d’animo delle persone”.

Il direttore ha anche posto l’accento su alcune lamentele relative all’esito dei tamponi, come segnalato da un ex consigliere comunale. ” I ritardi segnalati da alcuni cittadini riguardo ai referti, infatti, sono addebitabili alle criticità dei laboratori accreditati di altre aziende alle quali ha dovuto fare riferimento fino ad oggi l’Asp di Siracusa. Grazie al provvedimento assessoriale nei prossimi giorni sarà possibile gestire in proprio tamponi e referti azzerando i precedenti tempi di attesa”