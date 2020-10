il sindaco non vuole chiudere il camposanto

“Sono 59 i positivi a Noto ma molti di questi sono i contagiati delle due case di riposo“. Lo afferma il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti che ha aggiornato i dati sul contagio ma nonostante le preoccupazioni per l’aumento del contagio ha ammesso di non voler chiudere il cimitero in occasione della giornata in memoria dei defunti. “Sarà garantito l’accesso – ha detto il sindaco – ma nel rispetto delle misure di sicurezza, per cui mascherine e distanziamento sociale”.

E’ in aumento il numero dei contagi a Francofonte, nella zona nord del Siracusano. “Alla luce degli ultimi aggiornamenti ufficializzati dall’Asp, ad oggi – spiega il sindaco di Francofonte, Daniele Nunzio Lentini – i casi accertati di cittadini positivi al Covid19 sono in aumento e precisamente 12. Si rassicura la cittadinanza che i protocolli sono stati attivati tempestivamente e che per i cittadini coinvolti è stato disposto immediatamente l’ isolamento domiciliare”. A tal proposito, il sindaco invita la cittadinanza al rispetto delle misure di sicurezza per evitare la crescita del contagio. ” Si raccomanda fortemente di rimanere cauti, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni regionali e nazionali, usare le mascherine e igienizzare spesso le mani” spiega il capo dell’amministrazione di Francofonte.

Un uomo di 31 anni che a Catania ha violato la quarantena per recarsi in un ufficio postale in Via Plebiscito è stato riaccompagnato a casa e denunciato dalla Polizia di Stato per violazione delle leggi sanitarie. Gli agenti sono intervenuti dopo che era stato segnalato un assembramento per strada.

L’uomo, risultato inserito nelle liste dei pazienti positivi al Covid-19 e quindi in quarantena, agli agenti ha detto di esser uscito di casa perché venerdì scorso aveva ricevuto la telefonata da parte di un incaricato dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) dell’Asp di Catania che gli avrebbe comunicato la negatività al tampone. Agli agenti non ha però mostrato nessuna documentazione sanitaria che attestasse la sua negatività. Anche gli accertamenti compiuti dalla Polizia di Stato all’Asp hanno confermato ancora il suo stato di persona sottoposta alla quarantena