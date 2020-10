l'appello del sindaco

Sono saliti a 3 i positivi a Francofonte, nel Siracusano. Niente a confronto della vicina Lentini, dove il numero dei contagiati è appena sotto la soglia delle 30 unità, ma nella comunità c’è forte preoccupazione, testimoniata dal sindaco Daniele Nunzio Lentini, che ha realizzato un video messaggio. “L’Asp mi ha informato della positività di altre due persone che si aggiungono all’unico caso accertato. Mi rivolgo ai giovani: siete stati bravi nella fase del lockdown ma in questa fase non stanno assumendo lo stesso atteggiamento. Occorre rispettare le regole: distanziamento sociale ed uso delle mascherine”.

Situazione ben più difficile a Siracusa dove i contagiati sono 70. “Dalle rilevazioni dell’Azienda sanitaria, si comunica che da un totale di 63 positivi nelle giornata di ieri, si attesta oggi, sabato, un aumento di +7 positivi. Pertanto, il numero – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – di positivi totali al Covid-19 in città, coinvolge 70 soggetti nella giornata odierna. Raccomandiamo l’uso dei dispositivi di protezione e di seguire le norme in vigore al fine di prevenire ulteriori contagi”.

Frattanto, vista che la curva del contagio è in aumento in Sicilia, la Regione siciliana si prepara a dichiarare altre zone rosse del contagio dell’isola. Potrebbero essere due e si aggiungerebbero alle tre attualmente in vigore.

Dopo il caso di Villafrati, nel palermitano, dove restano ancora numerosi positivi, ma le misure sono state allentate e Galati Mamertino nel messinese dove ancora vige la chiusura, il presidente Nello Musumeci ha stabilito venerdì scorso altre due zone rosse a Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, e a Mezzojuso nel Palermitano.

Intanto un novantenne, ospite della casa di riposo di Sambuca di Sicilia (Ag), già risultato positivo al coronavirus, è morto all’interno della struttura portando così a 3 i decessi fra gli ospiti della Rsa dove resta un’altra persona in condizioni critiche. A Sambuca di Sicilia, dove si registrano una sessantina di contagi in gran parte concentrati nella Rsa, è una delle nuove zone rosse che sono scattate ieri alle 14.