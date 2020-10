l'annuncio del sindaco italia

Sono 70 i positivi nella città di Siracusa. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Francesco Italia, che ha ricevuto i dati dall’Asp di Siracusa.

“Dalle rilevazioni dell’Azienda sanitaria, si comunica che da un totale di 63 positivi nelle giornata di ieri, si attesta oggi, sabato, un aumento di +7 positivi. Pertanto, il numero – dice Italia – di positivi totali al Covid-19 in città, coinvolge 70 soggetti nella giornata odierna. Raccomandiamo l’uso dei dispositivi di protezione e di seguire le norme in vigore al fine di prevenire ulteriori contagi”.

Questa mattina è risultato positivo uno studente di una classe, la seconda della sezione B, ospite del plesso dell’istituto per geometra Juvara, in viale Santa Panagia, a due passi dal palazzo di giustizia. Gli alunni dovranno osservare il periodo della quarantena mentre le autorità sanitarie sono impegnate nella scoperta dell’origine del contagio al fine di contenere la curva che ormai in tutto il Siracusano sta correndo velocemente.

Pericolo scampato per la giunta di Solarino dopo la notizia del contagio da Covid19 di un assessore. Tutti in quarantena, compreso il sindaco Sebastiano Scorpo, ma anche molti dirigente del Municipio che avevano avuto dei contatti ma adesso la situazione è sotto controllo.

Sul fronte regionale, sono 475 i nuovi positivi al Covid19 registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così a 6.281 gli attuali positivi e passano a 540 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 61 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 479 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.471 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 5.739

Anche oggi si registrano nuove vittime, entrambe a Palermo. Questi due decessi portano il totale a 362. I guariti sono 126. Sul fronte della distribuzione provinciale sono 151 i nuovi casi a Catania, 130 a Palermo, 65 a Trapani, 39 a Ragusa, 24 ad Agrigento, 22 a Siracusa, 18 a Caltanissetta, 14 a Messina, 12 a Enna.