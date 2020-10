allarme contagio nel siracusano

E’ una delle peggiori giornate per i Comuni del Siracusano a causa dell’impennata di contagi. Dopo il caso di Augusta, con 40 positivi, un’altra situazione preoccupante si registra a Lentini. “In poche settimane siamo passati da 5 a 28 positivi” dice il sindaco Saverio Bosco che, in un video messaggio, ha fornito questi dati allarmanti. “Ci sono un centinaia di persone – aggiunge Bosco – negative che sono in isolamento domiciliare. La situazione è ancora sotto controllo, abbiamo un provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio che ci impone dei comportamenti. Non voglio ricordare gli obblighi ma voglio fare un appello al buon senso”.

Pochi minuti fa il Comune di Melilli, centro industriale del Siracusano, non molto distante da Lentini, ha reso noti le statistiche relative al Covid19. In una tabella, pubblicata sulla pagina social dell’ente, è indicato che il numero dei positivi è raddoppiato, da 4 ad 8, mentre, per quanto concerne le persone in isolamento domiciliare sono 9 ma rispetto a ieri c’è stato un notevole decremento, da 16 a 7. Ma nello stesso post, il Comune di Melilli invita i positivi a mantenere la consegna del silenzio, almeno sui social, per evitare panico.

Situazione preoccupante anche in altro Comune del Siracusa, Solarino. “Siamo arrivati a 15 positivi, l’ultimo caso è quello di un bambino di una scuola elementare dell’istituto comprensivo Elio Vittorini”. Lo afferma a BlogSicilia il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo che sta osservando l’isolamento fiduciario nella sua abitazione dopo la positività di un assessore della sua giunta. “Come accade in queste circostanze – spiega il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo – i locali saranno sanificati mentre l’intera classe andrà in quarantena”. Nei giorni scorsi, è risultato positivo un bambino di un asilo nido, creando non poca apprensione in questa piccola comunità, a pochi chilometri da Siracusa, dove la curva del contagio è in crescita.