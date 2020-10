Ha la febbre e qualche problema respiratorio

Una giovane donna di Sortino, nel Siracusano, è risultata positiva al Covid19. “E’ sintomatica ma l’ho sentita questa mattina e le sue condizioni sono buone anche se ha la febbre e dei piccoli problemi di respirazione” dice il sindaco Vincenzo Parlato, che spiega come i familiari siano stati sottoposti a tampone: si attendono a breve i risultati dei test. “Non potevamo pensare che saremmo rimasti indenni considerato l’aumento dei contagi – dice il sindaco di Sortino – in tutta Italia. Tutto questo ci impone cautela nei comportamenti, mi rivolgo in particolare ai giovani che devono stare attenti, altrimenti i contagi aumenteranno”.

Quella di oggi è una giornata difficile per tutto il Siracusano dove si sono registrati nuovi contagi in vari Comuni. Sale in modo vertiginoso il numero dei positivi ad Augusta ormai diventato un focolaio. “Sono 40 i casi di persone positive al Covid19” spiega il sindaco in carica Cettina Di Pietro che, domenica non parteciperà al ballottaggio, in quanto tagliata fuori al primo turno. E si preannuncia un turno elettorale piuttosto problematico per eleggere il nuovo sindaco che sarà uno tra Pippo Gulino e Giuseppe Di Mare, con il primo impossibilitato a partecipare alla campagna elettorale per via della sua positività. “La situazione è preoccupante – dice il sindaco in carica Cettina Di Pietro – perché non abbiamo mai avuto questi numeri nel periodo del lockdown ma invito tutti al rispetto delle misure previste nel Dpcm della Presidenza del Consiglio”.

A Solarino, è salito a 15 il numero dei contagiati: l’ultimo è un bambino dell’istituto comprensivo Elio Vittorini. Nei giorni scorsi, è risultato positivo un bimbo di un asilo nido. A Palazzolo Acreide, Comune montano come Sortino, nelle ore scorse si è registrato il primo positivo dalla fine del lockdown, come svelato dal sindaco Salvatore Gallo che ha invitato la città al rispetto delle norme contenute nel Dpcm.