Covid19 a Noto, 16 positivi, “ci sono 2 turisti e 4 anziani di una casa di riposo”

Gaetano Scariolo di

23/10/2020

Ci sono due turisti e 4 anziani di una casa di riposo tra i 16 contagiati che si contano a Noto. Ne ha dato notizia il sindaco, Corrado Bonfanti, in un video messaggio per comunicare i dati aggiornati ad oggi. “Sono 16 gli attuali positivi a Noto, di cui 2 turisti che stanno per completare l’iter di riammissione già ad ore e 4 provenienti da una casa di riposo per anziani. Sono scattate le operazioni per completare i tamponi agli ospiti ed agli operatori della casa di riposo in questione così da avere il quadro completo nel più breve tempo possibile” ha detto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Salgono a due i casi di positività al Covid19 a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano. “Sono stati tracciati – ha detto il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo – ma dobbiamo stare attenti ed usare le precauzioni, tra cui il distanziamento sociale e le mascherine”. Sono 6 i positivi tra i dipendenti del Comune di Priolo ma i tamponi su altri impiegati, come ha fatto sapere il sindaco, sono risultati negativi. Il governo regionale ha preso atto delle proposte avanzate dal Comitato tecnico scientifico siciliano per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Nel pomeriggio è prevista un’interlocuzione con il ministro della Salute per valutare, congiuntamente e nello spirito di leale collaborazione, alcune delle proposte da adottare nel territorio siciliano. La conferma della ‘linea dura’ arriva dalla stessa Regione dopo il diffondersi di voci rispetto alel quali le istituzioni erano rimaste in silenzio. Un piano di intervento da mettere in pratica per gradi al salire del contagio, dunque c’è. Un piano che può arrivare fino alla chiusura della scuola per due o quattro settimane, al taglio delle corse del trasporto pubblico locale e del riempimento, allo stop delle attività di somministrazione, dunque ristoranti, bar e così via.

