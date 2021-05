a floridia, nel siracusano

A Floridia, nel Siracusano, un nuovo hub per i vaccini

Il centro ricavato nei locali della Guardia medica

Un hub pure a Portopalo di Capo Passero

I locali della Guardia medica di Floridia, nel Siracusano, saranno usati per la realizzazione di un centro di vaccinazione.

Il centro nella zona artigianale

Lo assicura il segretario provinciale di un sindacato, Fsi-Usae, Renzo Spada, per il quale l’individuazione di questa sede, in contrada Vignarelli, nella zona artigianale, consentirà di aumentare il numero delle vaccinazioni. “Il servizio verrà fornito nella massima sicurezza anche perché c’ è grande disponibilità di aree di parcheggio senza interferire con la viabilità locale” assicura il rappresentante sindacale che ha speso parole di elogio per la direzione generale dell’Asp di Siracusa.

Hub a Portopalo di Capo Passero

A Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, appena uscito dalla zona rossa dopo le notizie confortanti sul crollo del numero dei contagiati, è stato inaugurato un hub per la campagna di vaccinazione. Il sito, come annunciato dal sindaco del borgo marinaro, Gaetano Montoneri, si trova in contrada Cozzo Spadaro. “Darà impulso alla campagna di vaccinazione” ha commentato il primo cittadino.

Hub in crescita in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha inaugurato due nuovi hub vaccinali in provincia di Catania, al Palasport di Sant’Agata Li Battiati, e al PalaTupparello di Acireale. Le strutture sono state allestite dal Dipartimento regionale di Protezione civile su richiesta del Commissario per l’emergenza Covid-19 Giuseppe Liberti.

Ad Acireale 50 box vaccinali

Al PalaTupparello di Acireale sono 50 i box vaccinali, di cui 12 dedicati alle operazioni di anamnesi e 20 per le inoculazioni, in cui operano 24 medici e 40 infermieri divisi in due turni, 30 operatori informatici per le procedure di accettazione e per quelle di appuntamenti in uscita, e altro personale di supporto fra assistenti, educatori, psicologi e addetti alla logistica. La struttura ha una potenzialità di mille somministrazioni al giorno.