il sindaco chiede la vaccinazione in drive in

Vaccinazioni Covid19, volontario dell’hub di contrada Cipponeri a Trapani aggredito

L’uomo ha ricevuto uno schiaffo al volto cadendo a terra

Il sindaco di Trapani esprime la sua solidarietà

Il primo cittadino chiede la vaccinazione in drive in

Il sindaco Giacomo Tranchida, a nome della città di Trapani, esprime “viva solidarietà al volontario aggredito ieri nell’hub vaccinale di contrada Cipponeri. Pur comprendendo l’esasperazione delle non tollerabili oltremodo code al centro vaccinazione di via Salemi, accompagnate dalla preoccupazione per la propria salute, è comunque assolutamente inaccettabile quanto accaduto al giovane uomo che, espletando il suo civico dovere, ha ricevuto uno schiaffo al volto cadendo a terra – dice Tranchida -. A lui, giungano gli auguri di pronta guarigione per tornare a svolgere presso l’hub le attività che consentiranno al nostro territorio di tornare a vivere e in salute quanto prima”.

Il sindaco chiede la vaccinazione in drive in

Il sindaco inoltre ribadisce al “commissario Asp la possibilità di contribuire alla realizzazione del decentramento della pianificata vaccinazione anche in modalità drive in. La città di Trapani è pronta ad offrire ulteriori location e siti utili a questo scopo”.

Intanto la Regione lancia l’iniziativa “Proteggi te e i nonni”

Nuova iniziativa della Regione Siciliana per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale contro il Covid19 nell’Isola. Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub provinciali, sarà attuato il progetto intitolato “Proteggi te e i nonni”.

L’iniziativa è diretta agli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale.

In Sicilia 2 milioni di somministrazioni

Due giorni fa, in occasione della presentazione del nuovo padiglione all’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo che permetterà di vaccinare H24, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha annunciato che “La Sicilia ha superato i due milioni di dosi somministrate”.

“Superata diffidenza iniziale verso vaccinazione”

“Ormai, giorno dopo giorno, nonostante ci sia ancora qualche problema con l’approvvigionamento dei vaccini, sembra che la macchina abbia ingranato la marcia giusta”. Musumeci ha anche parlato dell’iniziale paura e diffidenza verso il vaccino che sembra essere superata. “Anche l’iniziale diffidenza da parte di alcuni verso la vaccinazione sembra ormai superata. Che il centro dell’ex Fiera del Mediterraneo possa essere il primo in Italia a funzionare ventiquattr’ore al giorno rappresenta per il mio governo un ulteriore motivo di orgoglio”.