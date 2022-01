emergenza sanitaria

Il 2 dicembre a Siracusa c’erano 180 positivi, nell’ultimo giorno del 2021 il numero è schizzato a 712. Un boom di contagi che preoccupa e non poco la città anche perché l’ospedale di Siracusa, l’Umberto I è davvero pieno di pazienti.

I ricoverati in ospedale

Ce ne sono 36, solo uno in Terapia intensiva: un dato in forte crescita rispetto all’inizio del mese, a testimonianza di una situazione sempre più pericolosa. Sono soprattutto anziani i ricoverati: 12 sono tra gli over 80, 7 nella fascia di età tra i 70 ed i 79 anni, 10 tra i 60 ed i 69 anni, 6 tra i 50 ed i 59 anni. Tra i più giovani, un paziente tra i 20 ed i 29 anni.

Hub per i vaccini aperti oggi

Per ridurre il numero dei positivi ed evitare che l’ospedale si riempia di pazienti, l’Asp di Siracusa intende rafforzare la campagna di vaccinazione. A tal proposito, nel primo giorno dell’anno, gli Hub per i vaccini di Siracusa e Portopalo rimarranno aperti.

Gli orari

Il centro di via Nino Bixio, a Siracusa, sarà aperto dalle 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, l’Hub di Portopalo dalle 8 alle 14. Lo ha disposto la Direzione aziendale dell’Asp estendendo anche per le prossime settimane l’apertura degli Hub

vaccinali di Siracusa e Portopalo dal lunedì alla domenica e incrementando gli orari di apertura negli altri punti

vaccinali della provincia a maggiore afflusso ed in relazione alla popolazione del territorio di riferimento.

Covid19 in Sicilia

Sono 5463 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.437 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.963. Il tasso di positività sale al8,7% ieri era al’7,1%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 41.458 casi, al secondo la Toscana con 16.886 casi, al terzo posto la Campania con 14.587 casi, al quarto il Piemonte con 11.501 casi, al quinto L’Emilia Romagna con 10.167 casi e al sesto il Veneto con 9.028 casi al settimo il Lazio con 8.477 casi e all’ottavo la Puglia con 5.807 casi.