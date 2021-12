la preoccupazione del sindacato nursing up

“In un solo giorno siamo passati da 9019 a 10.308 operatori sanitari infettati nelle corsie degli ospedali. Questo significa 1289 in più contagiati tra il 30 e il 31 dicembre. Ma soprattutto, equivale a 1056 infermieri nelle ultime 24 ore e a ben 1891 nelle ultime 48″. A lanciare l’allarme è Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up.

Gli ospedali rischiano la paralisi

“Gli ospedali italiani – afferma – rischiano concretamente la paralisi, dal momento che la carenza di personale, di base già altissima, è pronta a superare i massimi livelli, passando dal triste dato attuale, di 85 mila unità in meno, fino a superare, con le correnti malattie e quarantene, le 120 mila unità da Nord a Sud”.

Carenza di personale, monitoraggio costante

“Stiamo monitorando la situazione regione per regione – conclude – e vediamo situazioni da zona critica almeno in tre territori chiave: in Lombardia per esempio alcuni ospedali rischiano già la saturazione. In Campania manca il personale per supportare 23 postazioni. In Piemonte la carenza di personale ai massimi livelli”. Il Nursing Up, in una nota del 24 dicembre, aveva già espresso la propria preoccupazione per la situazione attuale.

Il contagio da Covid19 in Sicilia

Intanto, nelle ultime 24 ore, sono 3.963 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 55.769 tamponi processati nell’Isola. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.729. Il tasso di positività sale al 7,1% il giorno precedente era al’6,7%.

Il paragone con il resto d’Italia

Stando agli ultimi dati disponibili, relativi a ieri, l’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 39.152 casi, al secondo la Toscana con 15.830 casi, al terzo posto il Piemonte con 11.515 casi, al quarto la Campania con 11.492 casi, al quinto la Veneto con 10.376 casi, al sesto L’Emilia Romagna con 7.088 casi e al settimo il Lazio con 5.843 casi e all’ottavo la Puglia con 4.200 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 37.946 con un aumento di 2.718 casi. I guariti sono 1.346 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.498.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 834 ricoverati, con 42 casi in più rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 92, tre casi in più rispetto al giorno precedente.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province troviamo Palermo con 765 casi, Catania 846, Messina 651, Siracusa 280, Trapani 438, Ragusa 204, Caltanissetta 273, Agrigento 364, Enna, 260.