emergenza sanitaria

Il 19 gennaio scadrà la zona arancione per Siracusa e per altri numerosi altri Comuni della provincia ma c’è sentore di proroga.

Il tetto dei 6 mila contagi

Colpa dell’andamento del contagio, basta vedere i dati aggiornati a ieri che riferiscono di 5914 positivi nel solo capoluogo: numeri da record, nemmeno nella prima fase della pandemia.

I ricoveri

A questi vanno aggiunti quelli che non censiti, del resto il tracciamento è ormai saltato, basta leggere il dato ufficiale sugli isolamenti fiduciari: 112. In merito ai ricoveri, sono 57 i pazienti che sono all’ospedale Umberto I, di cui 4 in Terapia intensiva, nella fascia di età compresa tra i 60 e gli over 80.

Pazienti Covid19 in strutture dedicate

“Indispensabile avere strutture sanitarie dedicate ai pazienti Covid19 e nel Siracusano la soluzione c’è”. Lo afferma il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, per cui il sovraffollamento di pazienti affetti da Covid19 sta di fatto sottraendo spazi e risorse agli altri pazienti che necessitano di cure e di assistenza.

La situazione nel Siracusano

“Esistono strutture sanitarie private attrezzate nel nostro territorio– dice il parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo – che permetterebbero di alleggerire la pressione su tutta la rete ospedaliera siracusana. Ho avuto modo di parlare con i medici, che mi assicurano di una situazione pesantissima per i pazienti No Covid, la cui assistenza si sta ridimensionando”.

“Non penalizzare pazienti oncologici”

Per il parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo, il territorio siracusano sta già pagando un prezzo alto, tenuto conto che a Lentini il reparto di Medicina è stato tagliato mentre è stata ridimensionata Chirurgia ad Avola. E poi c’è anche la situazione dei malati oncologici.

92 comuni entrano in zona arancione

Altri 92 Comuni entrano, invece, in “zona arancione” da oggi sabato 15 a mercoledì 26 gennaio in base all’ordinanza disposta 24 ore fa. Tra questi tre città capoluogo: Agrigento, Messina e Trapani. Si aggiungono a Caltanissetta, Enna e Siracusa già in zona arancione