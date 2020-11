a palazzolo acreide, nel siracusano

Un contagio si è registrato nella scuola per l’infanzia Polisport in via Giuseppe Fava, a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. L’istituto è stato chiuso come annunciato dal sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo.

“Da oggi l’asilo è chiuso e lo sarà fino al termine degli accertamenti. Dobbiamo mettere in sicurezza i bambini e le famiglie – dice il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo – per cui abbiamo preso questa decisione, concordata con la dirigente scolastica e con la direzione dell’Asp di Siracusa”.

Un caso di positività anche a Siracusa. , all’istituto comprensivo Paolo Orsi. Una classe è stata messa in quarantena dopo la scoperta del contagio da parte di un alunno e così sono scattati i protocolli sanitari per arginare la propagazione del virus.

Su scala nazionale, si è in attesa del nuovo Dpcm. Tra le ipotesi, coprifuoco a partire dalle 21 in tutto il Paese senza distinzioni fra regioni, stop alla mobilità interregionale se non sia motivata da urgenze o da motivi di lavoro o di salute e poi una serie di altre misure da modulare in funzione dell’andamento del contagio nei vari territori.

Prende forma il nuovo dpcm che potrebbe vedere la luce domani. L’Italia sarà divisa in tre aree in base alla curva epidemiologica. Aree anche non contigue fra loro. Su base nazionale si prevedono interventi in vari settori. Resta ferma la riduzione di riempimento al 50% dei mezzi di trasporto come deciso dal precedente dpcm, aumenta la didattica a distanza a scuola che potrebbe essere applicata a partire dalla seconda media lasciano in presenza solo scuola dell’infanzia elementari e primo anno di medie. Chiusura dei corner di scommesse giochi e lotterie nei bar e nelle tabaccherie, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana; chiusura di musei e stop a mostre e iniziative culturali. Su questo punto è già polemica con l’assessore regionale dei beni culturali in Sicilia, il leghista alberto Samonà al quale rispondono grillini locali.