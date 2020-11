i dati dell'asp

Sale la curva del contagio nel Siracusano e stando ai dati dell’Asp, diffusi dal Comune del capoluogo, sono 209 i positivi in città, 671 in tutto il territorio della provincia “Ieri è stato registrato un incremento di 10 positivi, guariti 3 e 263 tamponi processati” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Stamane, si è scoperto del contagio che ha interessato 3 operatori del 118, per cui sono scattati i protocolli: isolamento per coloro che hanno contratto il virus, tamponi per i familiari e le altre persone che sono entrate in contatto con loro.

“Sono stati eseguiti i test sierologici nei confronti di altri sette operatori che lavorano nella stessa sede dei 3 colleghi rimasti positivi, in Ortigia, ma avrebbero dato esito negativo. Sono stati temporaneamente fermati e sostituiti – dice Renzo Spada, segretario della Fsi-Usae Siracusa – ma il problema, comunque, resta. Il personale del 118 è sempre a rischio contagio e per dimostrarlo basta fare un esempio. Capita di soccorrere delle persone che hanno perso sangue, ci sono i guanti, certo, che proteggono ma accade pure che la mascherina si abbassi, per cui sono costretti a sistemarla in modo rapido perché il tempo, nel nostro lavoro, è fondamentale. Ma non si dovrebbe toccarla se i guanti sono sporchi di sangue, per questo chiediamo alle autorità sanitarie di fare i tamponi ad una categoria fortemente esposta al contagio da Covid19″.

Frattanto, si è anche registrato un caso positivo negli uffici dell’Urbanistica di Siracusa, come confermato da fonti del Municipio. Nelle prossime ore, saranno sanificati i locali così come saranno avviati i tracciamenti per risalire all’origine del contagio.

Preoccupante, il dato della vicina provincia di Ragusa in cui la curva rischia di toccare quota mille. Vittoria, da ieri è zona rossa con i suoi circa 500 contagi ma non è che nel resto del Ragusano si dorma tra due guanciali. Si guarda con preoccupazione alla vicinissima Comiso che ha, secondo i dati aggiornati a ieri, 117 persone positive al Covid19, non pochi per un Comune con circa 30 mila abitanti, 71 sono, invece, ad Ispica, dove il numero di abitanti è poco inferiore alle 16 mila unità.