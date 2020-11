Sono 1095 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 15324 gli attuali positivi con un incremento di 882. Di questi 1131 sono i ricoverati: 999 in regime ordinario e 132 in terapia intensiva con un incremento di ulteriori dieciricoveri. 13.358 si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 8.547

Crescono le nuove vittime, che oggi sono 16 e portano il totale a 518. I guariti sono 197.

Su fronte della distribuzione territoriale Catania torna in testa al contagio e ne fa registrare 316 seguita da Palermo con 277 nuovi positivi in più, Agrigento 110; a Messina 106; a Siracusa 100. Ragusa ne conta 82; a Enna 49; a Caltanissetta sono 45; Trapani sono 10.

Dalla Regione siciliana commentano il dato regionale con una nota ufficiale sottolineando che emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute una crescita del numero dei positivi che procede parallelamente all’incremento dei tamponi per le azioni di tracciamento e testing condotte nel territorio siciliano. “Va evidenziato che oggi, a fronte dei complessivi 1095 soggetti positivi rilevati dall’analisi degli 8547 tamponi processati, l’incremento complessivo dei ricoveri (sia ordinari sia terapia intensiva) è di 47 pazienti”.

Nei prossimi giorni, anche in altre località della Sicilia, verrà replicata l’esperienza del drive in con tamponi antigienici organizzata alla Fiera di Palermo che ha consentito di individuare e isolare, nel solo capoluogo siciliano, 255 soggetti positivi. “Va ricordato, che la procedura, in caso di positività al test rapido, prevede già sul posto l’immediata ripetizione con tampone molecolare e la presa in carico da parte del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, così come indicato dalle linee guida vigenti”.

Intanto il drive in. in alla Fiera del Mediterraneo di Palermo proseguirà sette giorni su sette rispettando i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 16

Domenica e festivi dalle 9 alle 14.

L’accesso è consentito fino alle ore 14 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e fino alle ore 12 la domenica ed i festivi. In tali orari i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento.

Dopo il personale docente e non docente, da domani (lunedì 2 novembre) lo screening sarà rivolto ancora al mondo della scuola: potranno sottoporsi al tampone rapido gli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado di Palermo e provincia. I minorenni potranno accedere al drive in, solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli. Gli stessi genitori potranno sottoporsi al tampone.