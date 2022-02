la decisione dell'asp su canicattini bagni

Crollano le vaccinazioni nel Siracusano e così a Canicattini Bagni, Comune montano, l’Asp ha deciso deciso di sospendere la domenica l’Open day nel centro di via Umberto ma solo per gli utenti senza prenotazione.

Calo affluenza

L’annuncio lo ha dato stamane l’amministrazione comunale di Canicattini Bagni.

“L’Asp di Siracusa a seguito di un calo dell’affluenza, considerato che si sono ridotte le attese tramite prenotazione, ha ritenuto sufficienti le tre giornate già attive del Centro Vaccinale, il lunedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14 alle ore 19, per effettuare le vaccinazioni dopo aver prenotato sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it raggiungibile anche attraverso il sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it”.

Aperto sportello al Comune

Per gli utenti in difficoltà con le prenotazioni online, l’amministrazione ha messo a disposizione uno sportello che si trova al Municipio. “Attivo sempre l’altro percorso di vaccinazioni su prenotazione riservato ai bambini dai 5 agli

11 anni il mercoledì ore 9-13 e il giovedì pomeriggio ore 14-18:30” spiegano dal Comune.

Calano i vaccini anche a Siracusa

Dopo la paura adesso l’illusione che tutto sia finito. “Si spiega così il crollo delle vaccinazioni” spiega un medico siracusano, commentando i numeri sulla terza dose.

Il raffronto tra seconde dosi e booster

Leggendo i dati sulla seconda dose, si scopre che a Siracusa sono 94715 le persone che hanno concluso il ciclo per una percentuale dell’83,23% della popolazione ma scrutando quelli sulla terza dose o booster la copertura è del 52,15%.

Una forbice significativa, “figlia di un messaggio sbagliato che sta passando, cioè che la pandemia è finita, per cui il vaccino non serve più” commenta il medico, abbastanza preoccupato per le conseguenze di questo andazzo.

Francofonte No Vax

Se, invece, si leggono i dati sulla vaccinazione a Francofonte, la situazione è ancora peggiore. Solo il 35,44% della popolazione si è sottoposta al vaccino mentre sono 9 le persone, residenti nel Comune del Siracusano, che sono ricoverate in ospedale.

La striscia di morti

La conta dei morti per Covid19 a Francofonte, nel Siracusano, è come un bollettino di guerra. Il Comune, che ruota attorno alla produzione di arance, è quello tra i più colpiti dal virus e nei mesi scorsi aveva il primato del più basso numero di vaccinazioni, al punto che fu additato come Comune No Vax.