promosso un incontro tra medici e studenti

In diversi Comuni del Siracusano le percentuali dei vaccinati sono ancora basse

A Canicattini Bagni promosso un incontro con gli studenti

Il Comune montano è ancora lontano dalla soglia del 75%

Se c’è una provincia siciliana dove i No Vax hanno piantato le tende questa è Siracusa. I dati sulla vaccinazione non hanno ancora raggiunto la soglia del 75% ma ci sono Comuni che sono sotto al 70% e per loro il rischio di entrare in zona arancione è concreto.

Comuni a rischio

Francofonte è già in questa fascia critica ma i sindaci sono piuttosto preoccupati, come Marco Carianni, primo cittadino di Floridia, che ieri ha lanciato l’allarme, e nelle ore scorse è intervenuta la sindaca di Canicattini Bagni, Comune della zona montana del Siracusano.

I dati sul vaccino

“Attualmente solo il 69,96% dei canicattinesi ha effettuato la prima dose del vaccino e il 63,92% il trattamento completo” fanno sapere dal palazzo di città. In mattinata, per promuovere la campagna di vaccinazione, l’amministrazione, con la sindaca e l’assessora alla Salute, Mariangela Scirpo, ha organizzato un incontro con gli studenti a cui hanno preso parte anche i medici.

L’incontro con gli studenti

“Ai ragazzi dai 12 in su in età vaccinabile, autorizzati dai genitori a partecipare all’incontro come predisposto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Stefania Bellofiore, sono stati illustrati i vantaggi della vaccinazione contro il contagio del virus che da due anni ha messo in ginocchio il mondo intero” spiegano dall’amministrazione comunale di Canicattini.

I centri per i vaccini

L’amministrazione ha ricordato che è possibile vaccinarsi, senza prenotazione, recandosi nel centro di via Umberto (Guardia Medica), “aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 14 alle ore 19, e questa settimana, sino al 3 ottobre, in via del tutto straordinaria, aperto tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 19, tranne la domenica aperto dalle ore 9 alle ore 13”.

“Speriamo aumentino i vaccinati”

“Le informazioni acquisite adesso ognuno le girerà alle proprie famiglie in modo da decidere le azioni conseguenti. Noi auguriamo che tutti aderiscano alla campagna vaccinale, considerato che il vaccino è l’unico strumento possibile per garantire la propria salute e quella degli altri” spiega la sindaca di Canicattini, Marilena Miceli.