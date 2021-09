l'allarme del sindaco marco carianni

Allarme del sindaco di Floridia sulle percentuali dei vaccinati

Il Comune del Siracusano rischia di entrare in zona arancione

L’appello del capo dell’amministrazione alla sua comunità

Francofonte potrebbe non essere l’unico Comune siciliano in zona arancione. A rischio c’è Floridia, anch’esso nel Siracusano, ed a lanciare l’allarme è lo stesso sindaco, Marco Carianni.

L’appello del sindaco di Floridia

“Floridia rischia la zona arancione poiché non ha raggiunto il 75% di popolazione vaccinata e mancano, da vaccinare, 1115 persone. Siamo ancora in tempo” ha detto il sindaco che ha fornito gli orari del centro per la somministrazione dei vaccini.

Siracusa No Vax

Nelle settimane scorse, 8 Comuni del Siracusano erano entrati in zona arancione, per via del numero alto dei contagi e dei dati bassi sui vaccinati: Ferla, Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini e Francofonte. Sette di questi sono stati “promossi” dalla Presidenza della Regione che ha lasciato in castigo la sola Francofonte, il Comune dove l’immunizzazione sembra un sogno, visto che solo il 61% della popolazione ha avuto la prima dose di vaccino. E nei giorni scorsi, si sono verificati diversi decessi di residenti, facendo salire l’allarme nel piccolo centro agrumicolo.

La situazione negli altri Comuni

Come riportato nei precedenti report, la situazione nel Siracusano, sotto l’aspetto delle vaccinazioni, è preoccupante: è la provincia che ha, in assoluto, un numero di dosi somministrate molto basso. Ci sono Comuni che sono ancora distanti dalla soglia del 75%, se si leggono le statistiche di appena una settimana fa: Solarino (67,31), Lentini (68,32) Noto (69,77), Ferla (68,11), Canicattini Bagni (68,76).

Contagio in frenata in Sicilia

Continua la frenata del contagio da Covid19 in Sicilia e soprattutto dei ricoveri. Anche se la regione resta sempre nei primi posti nella graduatoria die contagi fra le regioni italiane, la frenata permette di sperare in un approdo in zona bianca dal 4 ottobre, quando scadrà l’ordinanza attualmente in vigore