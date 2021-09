la situazione a siracusa

Positivi al Covid19 in calo rispetto a giorni scorsi a Siracusa

In ospedale però è preoccupante il numero di over 50 ricoverati

E’ la fascia anagrafica più resistente alla vaccinazione

Sono in calo i positivi a Siracusa, secondo quanto emerge dai dati in possesso all’autorità sanitaria. Se nei giorni scorsi, i contagiati stavano per toccare quota 500 nella giornata di oggi il numero è sceso a 432.

La situazione degli over 50

Difficilmente, si tratta dell’effetto zona gialla, nel corso dei prossimi giorni il quadro della situazione sarà più chiaro per delle valutazioni oggettive ma le notizie non sono confortanti per quanto concerne i ricoveri in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, in particolare per coloro che rientrano in una determinata fascia di età. Si tratta dei cosiddetti over 50, la categoria più resistente alla vaccinazione.

Contagi e ricoveri

Sono 69 i positivi tra i 50 ed i 59 anni: 8 di loro sono ricoverati, tra cui uno in Terapia intensiva. Nella fascia tra i 40 ed i 49 anni ci sono 60 positivi, tra cui 4 ricoverati; 36 contagiati tra i 60 ed i 69 anni con 3 ricoveri, di cui uno in Terapia intensiva; 17 positivi tra i 70 ed i 79 anni con 3 ricoverati; 9 positivi tra gli over 80, tra cui 4 ricoverati.; 58 contagiati nella fascia anagrafica tra i 30 ed i 39 anni, tra cui un ricoverato. Nel complesso, sono 23 le persone che si trovano all’Umberto I.

Positivi ma non in ospedale

La fascia di età con maggiori positivi è quella tra i 20 ed i 29 anni con 83 contagiati ma nessuno di loro si trova in ospedale. Niente ricoveri per i 52 positivi tra i 12 ed i 19 anni e per i 48 da 0 ad 11 anni.

Covid19 in Sicilia

Sono 875 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 24.465 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 3,6% ieri era al 7,4%. L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Veneto con 583 casi.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 966 i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, quattro in meno rispetto a ieri.