La testimonianza di una donna che si è sottoposta al vaccino

Lei, il marito ed il padre unici ad avere il vaccino

Sono tutti negativi, positivi i familiari che non si sono vaccinati

“Mia sorella è risultata positiva al Covid19 e via via mia mamma, mio fratello, mio cognato ed altri due, tutti non vaccinati. Gli unici ad avere tre tamponi ciascuno negativi in venti giorni siamo stati io, mio marito e mio papà , tutti e tre vaccinati con ciclo completo“.

Lo afferma una donna, residente a Ferla, tra gli 8 Comuni del Siracusano entrati in zona arancione, come disposto da un provvedimento del presidente della Regione, che racconta la sua esperienza, vissuta nella sua famiglia, divisa tra chi si è sottoposto al vaccino e chi, invece, non lo ha ancora fatto.

“Vaccino per riprenderci la vita”

“Questo vuol dire due cose o che siamo stati fortunati o che il vaccino in qualche modo ha funzionato. A voi la scelta. Io non voglio convincere – racconta la donna – nessuno a vaccinarsi perché farlo non è stato facile nemmeno per me, ho avuto paura come tutti ma ad oggi forse è l’unica strada che possiamo percorrere per tornare a riprenderci la nostra vita. Con la speranza che tutto passi quanto prima e che questo rimanga solo un brutto ricordo”.

I dati dell’Asp

Nei giorni scorsi, in un rapporto dell’Asp, aggiornato al 2 settembre, è emerso che non ci sono persone contagiate tra quelle che hanno completato il ciclo della vaccinazione.

Nello stesso prospetto, è anche indicato che ci sono contagiati tra chi, invece, si è sottoposto ad una sola dose ma il numero è di 38 unità, che rappresenta solo il 7,71% del totale dei malati.

La campagna di vaccinazione

L’analisi introduce un altro elemento importante: tra i 3200 positivi che, dopo l’avvio della campagna di vaccinazione, hanno contratto il Covid19, 27 hanno ricevuto solo la prima dose, (il 4,63% dei positivi), zero, invece, tra chi ha chiuso il ciclo.

Covid19 in Sicilia

Sono 943 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.804 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale leggermente al 7,4% ieri era al 7,2% . L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 513 casi.