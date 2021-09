la situazione a siracusa

Dei 493 positivi nella sola città di Siracusa non ci sono persone contagiate tra quelle che hanno completato il ciclo della vaccinazione. E’ quanto emerge in un rapporto nella disponibilità dell’azienda sanitaria (aggiornato al 2 di settembre ndr) a testimonianza della veridicità delle conclusioni della comunità scientifica circa gli effetti del vaccino contro il Covid19.

I dati

Nello stesso prospetto, è anche indicato che ci sono contagiati tra chi, invece, si è sottoposto ad una sola dose ma il numero è di 38 unità, che rappresenta solo il 7,71% del totale dei malati. In merito alla situazione nell’ospedale Umberto I di Siracusa, il rapporto indica in 20 il numero delle persone ricoverate, tra cui 2 vaccinati che, però, non hanno completato il ciclo. Non ci sono ricoverati tra chi, invece, ha concluso il percorso.

La campagna di vaccinazione

L’analisi introduce un altro elemento importante: tra i 3200 positivi che, dopo l’avvio della campagna di vaccinazione, hanno contratto il Covid19, 27 hanno ricevuto solo la prima dose, (il 4,63% dei positivi), zero, invece, tra chi ha chiuso il ciclo.

La situazione a Siracusa ad oggi

L’analisi, che come detto risale alla giornata di ieri, ha avuto lo scopo di verificare gli effetti del vaccino sul Covid19. In merito ai dati relativi ad oggi, 3 settembre, la situazione dei positivi è migliorata: sono 488 le persone malate, dunque si è registrato un leggero decremento, così come sul numero dei ricoverati, sceso a 18.

8 Comuni in arancione per poche vaccinazioni

Nella serata di ieri, il presidente della Regione ha disposto la zona arancione per 8 Comuni del Siracusano: Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla e Francofonte. Uno dei motivi è certamente la percentuale degli immunizzati, la più bassa in Sicilia, secondo quanto svelato dalla stessa azienda sanitaria nelle settimane scorse.

Sicilia in zona gialla

La Sicilia resta in zona gialla ancora per un’altra settimana dopo esservi approdata da lunedì scorso, ma denuncia una ulteriore crescista degli indicatori decisionali che sono sopra soglia: 22,5% in area medica di pazienti Covid19 (contro la soglia del 15%) e 13,9% in terapia intensiva (contro la soglia del 10%). Nessuno dei due parametri, però, raggiunge la soglia da zona arancione.