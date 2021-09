nella parrocchia di san corrado a siracusa

Una postazione per la vaccinazione in una chiesa di Siracusa

Sarà possibile recarsi da oggi fino a domenica

Iniziativa del Comune e dell’Asp per aumentare il numero dei vaccinati

Come percentuale per la prima dose di vaccini, Siracusa ha superato la soglia del 70% ma è molto più bassa quella relativa al ciclo completo.

Una postazione in chiesa

Secondo i dati, nella disponibilità dell’azienda sanitaria, solo 64,82 ha completato il ciclo, per cui Comune e Asp stanno studiando delle strategie per arrivare all’immunizzazione e così si è deciso di realizzare una postazione nell’area della chiesa di San Corrado Confalonieri, nel rione della Mazzarrona, che provvederà alle vaccinazioni a partire da oggi fino a domenica, dalle 16 alle 19.

L’appello del sindaco

“Un’iniziativa di valore – afferma il sindaco Francesco Italia – per salvaguardare la salute nostra e di coloro

che ci stanno accanto. Vacciniamoci a tutela dei più fragili e dei minori che non possono ancora accedere al vaccino e per ripartire insieme a tutte quelle attività sociali ed economiche che durante il lungo lockdown degli scorsi anni, si sono fermate per salvaguardare la salute di tutti noi”.

Una scelta non casuale

Non è stata casuale la scelta della chiesa di San Corrado che, da un paio di mesi, è vittima di furti e danneggiamenti più volte denunciati dal sacerdote. Sulla vicenda, ci sono le indagini degli agenti di polizia ma questi episodi testimoniano il degrado in cui è sprofondato il rione della Mazzarrona, tra i più popolosi della città, in cui ci sono zone, come quella di via Algeri al centro di intensi traffici di droga gestiti da bande criminali.

“Iniziativa a tutela della salute”

“Desidero ringraziare il sindaco Francesco Italia, il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra e don Antonio Panzica, che ha messo a disposizione della cittadinanza i locali della parrocchia – dichiara Alessandro Maiolino, delegato per il Quartiere Grottasanta – per questa importante iniziativa a favore della tutela della salute dei cittadini di Mazzarona, e non solo, perché tutti potranno accedere alla vaccinazione recandosi in postazione. Mi auguro, e ne sono certo, che riscontreremo una cospicua partecipazione da parte della cittadinanza”.