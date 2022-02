il comune del siracusano flagellato dal virus

Ancora morti di Covid19 a Francofonte, nel Siracusano, che conta l’ennesimo abitante deceduto per gli effetti del virus. Il sindaco ha manifestato il cordoglio della comunità per la scomparsa di una donna.

“Covid miete vittime”

“Il Covid miete ancora vittime nel nostro paese. Alla famiglia va un caloroso abbraccio” scrive il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini. Ma la situazione nel centro agrumicolo, a nord del Siracusano, è abbastanza seria, visto che, stando ai dati relativi al 31 gennaio, ci sono 10 persone che risultano ricoverate in ospedale.

Cala il contagio a Siracusa

Calano, in modo sensibile, i contagiati a Siracusa che conta complessivamente 2348 positivi: una flessione importante se si considera che il 16 gennaio c’erano circa 6 mila contagi. Scendono anche i ricoverati, infatti se due giorni fa c’erano 61 pazienti adesso all’Umberto I ce ne sono 55, di cui 2 in Rianimazione.

Vaccini per i bambini

Le autorità sanitarie così come i sindaci spingono per le vaccinazioni che potrebbero avere una brusca accelerata sul fronte dei bambini, tra i più colpiti nell’ultima ondata.

Infatti, Pfizer e BioNTech hanno ufficialmente presentato i dati alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per ottenere l’autorizzazione per l’uso del vaccino anti Covid-19 nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni.

Se l’FDA dovesse dire di sì, gli USA diventerebbero il primo Paese del mondo ad acconsentire alla somministrazione del siero ai bambini di età inferiore a un anno. Tuttavia, ci sono esperti che dubitano sulla necessità di vaccinare i bambini così piccoli perché il rischio di patire gli effetti gravi dell’infezione sono scarsi.

Le dosi

Nel dettaglio, il regime vaccinale per i bambini includerà due dosi di tre microgrammi ciascuna. Per fare un confronto, la dose per le persone di età pari o superiore a 12 anni è di 30 microgrammi e quella per i bambini dai 5 agli 11 è di 10 microgrammi.