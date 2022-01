la vittima è un giovane

Calano i contagi da Covid19 nel Siracusano ma si continua a morire per le conseguenze del virus a Francofonte, uno dei Comuni più falcidiati dalla pandemia. Nelle ore scorse, è deceduto un giovane, Angelo Menta, che dopo essersi ammalato le sue condizioni sono precipitate fino al tragico epilogo.

Il cordoglio della città

“Il sindaco e l’amministrazione comunale porgono le più sincere condoglianze, anche a nome della cittadinanza, alla famiglia Menta per la perdita del loro caro Angelo, giovane molto conosciuto in paese purtroppo vittima del Covid. Alla famiglia va un caloroso abbraccio” è il messaggio di cordoglio rivolto dal Comune alla famiglia della vittima.

La situazione a Siracusa

A Siracusa, stando ai dati della giornata di ieri, sono 3790 i positivi al Covid19 mentre sono 60 le persone che sono ricoverate all’ospedale Umberto I di Siracusa, di cui 3 in Terapia intensiva. Sono in calo, i contagiati, tenuto conto che 24 ore prima se ne contavano 3981. In merito ai ricoveri, solo 38 sono nella fascia di età compresa tra i 70 e gli over 80.

Covid19 in Sicilia

Sono 7.516 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 41.955 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.629. Il tasso di positività sale al 18% ieri era al 13,9%.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1461 casi, Catania 1640, Messina 857, Siracusa 832, Trapani 420, Ragusa 916, Caltanissetta 569, Agrigento 702, Enna, 119.

Pazienti in ospedale

Sul fronte ospedaliero sono 1.662 ricoverati, con 37 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 158, sei in meno rispetto a ieri.

La Sicilia in arancione

Scendono i contagi Covid19 nella Sicilia che da ieri è in zona arancione ma la pressione sugli ospedali prosegue, soprattutto nei reparti di degenza ordinaria e medicina. Nell’isola si registra un boom di vaccinazioni, favorite in qualche modo dalle ulteriori limitazioni per coloro che non sono in possesso del super green pass.